23.02.2017 13:37:43

Kocasinan Belediyesi'nin Sağlık Seminerleri Sürüyor

Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplum yetiştirmek için hayata geçirdiği 'Kocasinan Akademi Sağlık Günleri' semineri Mimar Sinan Semt Konağı'nda devam etti.

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Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplum yetiştirmek için hayata geçirdiği 'Kocasinan Akademi Sağlık Günleri' semineri Mimar Sinan Semt Konağı'nda devam etti.Eğitim seminerleriyle hanımların daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha huzurlu ve daha mutlu bireyler yetiştirmeyi sosyal belediyecilik noktasında görev edindiklerini söyledi. Eğitimlerin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Semt konaklarında verilen eğitimlerle hanım kardeşlerimiz daha bilinçli bireyler haline geliyor. En büyük gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz." dedi.Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, 'Kadın Hastalıkları' konusunda sunum yaptı. Uzman Doktor Çağlar, kadın hastalıkların başlangıç aşamasında görülen belirtileri tek tek sıraladı. Ardından kadın hastalıkların tedavisi hakkında da bilgiler paylaşan Uzman Doktor Çağlar, katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla seminer sone erdi.