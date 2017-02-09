09.02.2017 11:30:35

Kocasinan Akademi Sağlık Günleri Başladı

Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplum yetiştirmek için hayata geçirdiği 'Kocasinan Akademi Sağlık Günleri' projesinin ilki Mevlana Semt Konağı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılara, 'Kadınlarda sık görülen jinekolik hastalıklar ve kısırlık tedavisi' konusunda bilgiler verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplum yetiştirmek için hayata geçirdiği 'Kocasinan Akademi Sağlık Günleri' projesinin ilki Mevlana Semt Konağı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılara, 'Kadınlarda sık görülen jinekolik hastalıklar ve kısırlık tedavisi' konusunda bilgiler verildi.Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı ve daha mutlu bireyler yetiştirmeyi sosyal belediyecilik noktasında görev edindiklerin vurgulayarak, "Sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumlar oluşturacağı bilinciyle yeni ve farklı projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda kamu hastanelerinin yanı sıra bazı özel hastanelerle de işbirliği yapılarak sağlık konusunda uzman hekimlerle, değişik sağlık konularında vatandaşlarımızın daha da bilgilendirmesi sağlıyoruz. En büyük gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği seminerde, Acıbadem Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Özge İdem Karadağ, slayt gösterileri eşliğinde sunumlar yaptı. Kadın hastalıklarının tedavi yöntemleriyle ilgili detaylı bilgiler veren Karadağ, kadın kanserlerinde erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri sayesinde tam iyileşme sağlanabileceğini söyledi. Eğitim, kadınlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.Eğitimin sonunda ise Uzman Doktor Karadağ, kadınların sorularını yanıtlayarak, kadın hastalıkları konusunda doğru bildikleri yanlışlara dikkat çekti.