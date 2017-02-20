20.02.2017 11:09:50

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'ten Rektör Bircan'a ziyaret

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ve beraberinde Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri başkanlarından oluşan grup, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

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Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ve beraberinde Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri başkanlarından oluşan grup, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kaymakam Fırat Çelik ve sivil toplum örgütleri başkanlarına Adnan Menderes Üniversitesi'nin gelişimi hakkında bilgiler vererek, üniversitenin Aydın'ın tüm ilçelerine destek olmaya devam edeceğini söyledi.Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kaymakam Çelik ve başkanlar, ADÜ daha fazla işbirliği yapmak istediklerini ifade ederek ADÜ'nün Koçarlı ilçesine katkılarından dolayı teşekkür etti.