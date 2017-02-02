02.02.2017 22:58:59

Kocaoğlu oyunun rengini belli etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladı.TBMM'de günlerce görüşülen anayasa paketinin ardından herkes referandum tarihine kilitlendi. Özelikle sosyal medyada ünlüler çeşitli açıklamalar yaparak kararını açıklarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da rengini belli etti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Kocaoğlu, olası referandumda hayır oyu kullanacağını bildirdi. Kocaoğlu, "Demokrasi için, adalet için. Elbette hayır. Tüm renklerimizle birlikte huzurlu bir yaşam için elbette hayır. Umutlu bir gelecek için elbette hayır. Aydınlık ve özgür bir Türkiye için elbette hayır. Sonunu düşünmeden her şeye evet dememek lazım" şeklinde tweetler attı.Başkan Kocaoğlu'nun attığı tweetleri çok sayıda takipçisi retweetledi.(Halil İbrahim Karabıyık /İHA)