13.02.2017 16:55:15

Kocamaz'dan komisyonlara 'görevinizi yapmıyorsunuz' uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, meclis komisyon üyelerinin inatlaşmaları ve kaprisleri nedeniyle işlerin geciktiğini belirterek, komisyon üyelerine tepki gösterdi. Komisyon üyelerini görevlerini yapmaları konusunda uyaran Kocamaz, 'Komisyon üyelerinin inatları yüzünden Mersin'de kaos oluşuyor. Kendini tatmin etmek için işleri geciktirmeye hiç kimsenin hakkı yok' dedi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, meclis komisyon üyelerinin inatlaşmaları ve kaprisleri nedeniyle işlerin geciktiğini belirterek, komisyon üyelerine tepki gösterdi. Komisyon üyelerini görevlerini yapmaları konusunda uyaran Kocamaz, "Komisyon üyelerinin inatları yüzünden Mersin'de kaos oluşuyor. Kendini tatmin etmek için işleri geciktirmeye hiç kimsenin hakkı yok" dedi.Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimi Başkan Kocamaz Başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, 18 idare teklifi, 12 komisyon raporu ile gündem dışı 14 teklif görüşüldü.Gündem maddelerine geçilmeden önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK ile birlikte hazırladığı ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Gürültü Eylem Planı', TÜBİTAK'tan Dr. Nesimi Özkurt'un sunumuyla meclis üyeleri ile paylaşıldı. 6 Haziran 2016 tarihinde başlayan projeyi 2018 sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirten Dr. Özkurt, projenin ülke genelinde ilk olduğu için tamamlandığında Türkiye'ye örnek olacağını söyledi."Gürültü Eylem Planı dışında görüntü kirliliğine yönelik de çalışma yaptırıyoruz"Sunumun sonunda konuşan Başkan Kocamaz, "İnşallah Gürültü Eylem Planı tamamlandığında uygulanabilirliği de gerçekleşir ve gürültü kirliliğinden kurtulmuş oluruz. Bunun yanında bir de görüntü kirliliğiyle ilgili bir çalışma yaptırıyoruz. Bu konuda da Mersin'de yaşayan herkesin desteğine ihtiyacımız olacak, çünkü şehrin içerisinde tabelalarda çok kötü görüntüler var. Sadece tabela da değil, şehrin belli bölgelerine rastgele dökülen molozlar ya da çarpık yapılar şehrin görüntüsünü de maalesef çirkinleştiriyor. Bunlarla ilgili de bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor hep birlikte" diye konuştu.Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. İdare tekliflerinin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, komisyonlardan gelen raporlar da oy birliğiyle kabul edildi.Gündem maddeleri içinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nin 3'üncüsünün 26 Mart- 2 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine yönelik teklifin görüşülmesi sırasında konuşan Kocamaz, 16 Nisan'da yapılacak referandum dolayısıyla bu süreçte etkinliğe ilginin azabileceği düşüncesinden yola çıkarak, etkinliğin Mayıs ayı içinde planlanmasının daha uygun olacağını dile getirdi. Teklif, meclis üyelerinin oylarıyla ilgili komisyonlara havale edildi."Komisyon üyelerinin inatları yüzünden Mersin'de kaos oluşuyor"Meclis toplantısına damga vuran konu ise Başkan Kocamaz'ın, meclis komisyon üyelerinin kaprisleri ve inatlaşmaları nedeniyle görevlerini yapmadıkları yönündeki tepkisi oldu. Komisyon üyeleri görevlerini yapmadıkları için işlerin geciktiğini ve kentte kaos çıktığını ifade ederek, komisyon üyelerini görevlerini yapmaları konusunda uyaran Kocamaz, "Komisyonlarda 6 aydır bekleyen konular var. Komisyonlardaki arkadaşlarımız ne yapmak istiyorlar anlamış değilim. İşi inada bindiriyorlar ondan sonra Mersin'de kaos oluşuyor" ifadelerini kullandı."Güvenimizi sarsmayın. Komisyonlar görevini yapsın"Çalışmaların aksamasını örneklerle anlatan Kocamaz, "Üniversite hastanesinin orada halen durakla ilgili bir işlem yapamıyoruz. Niye? Arkadaşlarımız inat ettiği için. Yeni hastane yapıldı, açıldı, şimdi oraları birileri işgal etmeye çalışıyor. Lütfen, biz iyi niyetle bunu bekletiyoruz ama diğer belediyelerden nasıl geliyorsa bunları da ben anında işleme koyarım zamanın geçtiği zaman. Bizim size güvenimizi lütfen sarmayın. Bu konuda gerçekten mustaribiz. Biz zabıtayı gönderiyoruz, polisten yardım istiyoruz, birileri hemen boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu kafayla bu yüzden bu kentte kurallar işlemez hale gelmiş. Buna kim fırsat veriyorsa ya da kim bunu bu hale getirmek istiyorsa bu vebalin altında ezilirler. Bırakın belediye yapacaksa işini yapsın. Orada iki arkadaşımızın kaprisi yüzünden Mersin'de kaos oluşuyor, ondan sonra geliyor adamın bir tanesi oraya durak koyuyor, kaldırıncaya kadar bir sürü mücadele ediyorsunuz. Lütfen bu konularda arkadaşlarımız biraz daha duyarlı olsunlar. Komisyonlar görevini yapsın. Gerek İmar gerekse Bütçe Komisyonlarından zamanında kararlar çıkmıyor. Bundan da ben çok rahatsızım. Şu anda sadece Bütçe Komisyonunda bugün gidenlerle beraber 38 konu olmuş. Arkadaşlarımızın işi ne? Toplansınlar kararı versinler. Orada da işi karşılıklı inatlaşmaya götürmesinler. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimse olmayan yetkisini yetki varmış gibi kullanmaya da çalışmasın" şeklinde konuştu."Kendini tatmin etmek için işleri geciktirmeye hiç kimsenin hakkı yok"Mersin Şehir Hastanesi'nin açıldığını anımsatan Kocamaz, şunları söyledi: "Kaç gündür orada uğraşıyoruz. Üniversite hastanesinin orada kaç aydır uğraşıyoruz. Sırf buradaki inatlaşma yüzünden. Şehir içerisinde ruhsatı olmayan bir sürü durak var. Bunların planlanması lazım. Yasa diyor ki, 'bunları ihaleyle kişilere vereceksiniz'. Bunların yapılması lazım. Belediye bir taraftan hizmet üretmeye çalışacak, bir taraftan kaynak konusunda sıkıntı içerisinde olacak, öbür taraftan da birileri kendini tatmin etmek için bu işleri geciktirecek. Buna hiç kimsenin hakkı yok."Başkan Kocamaz'dan 'hayırlı' espriBaşkan Kocamaz'ın, toplantı sonunda 'hayırlı olsun' cümlesi, toplantının espri konusu oldu. Toplantıyı, "Aldığımız kararların Mersin'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek bitiren Kocamaz'ın, hemen ardından "Gerçi bugünlerde 'hayırlı' demekten rahatsız olanlar var" ifadesi, kendisi dahil tüm meclis üyelerinin gülmelerine yol açtı. Kocamaz, "Bugün bir gazete, 'Kocamaz, cumaları hayırlı demekten artık çekiniyor, mübarek diyor' demiş. Hepimiz için aldığımız kararlar mübarek olsun diyelim" dedi.