26.01.2017 18:55:21

Kocaman: 'Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden biriydi'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisi olduğunu belirterek, Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçtiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisi olduğunu belirterek, Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçtiğini söyledi.Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmalarına rağmen gruptan çıkma başarası gösteren Atiker Konyaspor'da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maça vurgu yaptı.Kocaman, "Belki de futbol hayatım boyunca bu akşamki maç duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Çok uyumlu bir takım olarak görünmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor'un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza bir şanstı. Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisiydi. Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" dedi.Kocaman, Trabzonspor'un rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu belirterek, "Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz ancak taktik fauller biraz gaddar faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık. Bunu biz de yaparsak bizim için de doğru değil" şeklinde konuştu.