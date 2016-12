28.12.2016 10:32:38

Kocahasanlı Sahil Projesi tamamlandı

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesince kısa süre önceden yapımına başlanan Kocahasanlı Mahallesi Sahil Projesi tamamlanarak halkın hizmetine girdi.İçerisinde birçok sosyal donatı alanının bulunduğu proje, kısa süre içinde hizmete girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projenin Kocahasanlı Mahallesindeki en büyük proje olduğunu ifade ederek, bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Bu tür projelerin kendilerine bağlanan her yerde yapımı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Tollu, "Halkımız müsterih olsun. Onların Erdemli Belediyesi var. Erdemli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.Projenin detaylarıyla ilgili de bilgiler veren Tollu, proje kapsamında her yaştan, her kesime hitap edecek uygulamaların ve alanların olduğunu söyledi. Tollu, "Projemizde çocuk oyun alanları, gemi şeklinde çocuk oyun parkı, yetişkin piknik alanı, kamelyalar, yeşil alan, banklar, çizgi karakterleri, fotoğraf alanları, her yaşa uygun -çocuk kamelyaları, görsel obje ve fotoğraf çekimi için renkli tünel mevcuttur. Zeminin bir kısmı sıcak asfalt ve çim ile kapladık. Bu tür projelerle bölge halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve bölge halkına teşekkür eden Tollu, diğer mahallelerde de bu tür çalışmaların devam ettiğini ve sırasıyla vatandaşlarla buluşturulacağını söyledi.Bölge halkı da beldelerinde ilk defa böylesine güzel bir proje yapıldığını kaydederek, başta Erdemli Belediye Başkanı olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerini sundular.