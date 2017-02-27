27.02.2017 16:06:26

Kocaeli Üniversitesinde gerginlik

İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, 43 öğrenciyi gözaltına aldı

Kocaeli Üniversitesinde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgaya polis müdahalede bulundu.

Üniversite yerleşkesinde, Ermeni çeteler tarafından 26 Şubat 1992'de, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi Hocalı kasabasında katledilenleri anmak için bildiri dağıtan grup ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üniversitenin özel güvenlik görevlileri, gruptakilere müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Üniversiteye gelen polis ekipleri de kavgaya müdahelede bulunarak 43 öğrenciyi gözaltına aldı.