08.05.2017 23:12:10

Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonu

Kocaeli, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonda, 646 uyuşturucu hap, 4 kilo 404 gram esrar, 9,37 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi- Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı

Kocaeli, Muğla ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 646 uyuşturucu hap, 4 kilo 404 gram esrar, 9,37 gram sentetik kannabinoid ve 3 av tüfeği ele geçirilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilerle ilgili harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kocaeli'nin Körfez, Derince, İzmit ve Dilovası ilçeleriyle, Samsun ve Muğla'da 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 646 uyuşturucu hap, 4 kilo 404 gram esrar, 9,37 gram kannabinoid maddesi ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.