08.02.2017 14:10:26

Kocaeli Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli 2017'de atılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 2017 yılında temelinin atılacağını açıkladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 2017 yılında temelinin atılacağını açıkladı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ve Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener ile yönetimlerini makamında ağırladı. Toplumun temel meselelerine değinildiği görüşmelerde Başkan Karaosmanoğlu, "2017'de Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini Derince'de atacağız. Önemsediğim bu projeyi de 2018'de bitirerek hizmete alacağız" dedi.Karşılıklı görüş alış verişinin yanı sıra Başkan Karaosmanoğlu, konuklarına Derince'de yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da detaylı bilgi verdi. Yer tespitinin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, projelerinin detayları üzerinde çalışıldığını sizlerin de görüşlerinin alınacağını ifade etti. Yaşam merkezinin önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacağını da söyleyen Karaosmanoğlu, "Bu merkeze ihtiyaç duyan kardeşlerimizin yanında olacağız. Ailelerin engelli çocuklarını bırakacağı ve kendilerine özel vakit ayırabileceği bir yer olacak" diye konuştu.Kocaeli'de yapılan kamu yatırımlarında engelli kardeşlerimizin bu binalara girişinde ve çıkışında kolaylık yaşaması titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yeni yapılacak Adliye Sarayında ulaşım noktasında engellilerin kullanabileceği hale getirilecek. Bu noktada Mimarlarla daha sıkı çalışacağız. Kamu yatırımlarını engelli kardeşlerimize uygun hale getirmenin daha fazla takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ise kendileri için yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ettiler.Daha sonra Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube'ni de ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Bilge Yener, burs çalışmaları, anaokulları tefrişatı ve okullara dönük kütüphane çalışmalarının yanı sıra yardım faaliyetleri konusunda yaptıkları hizmetlerin genel durumunu Başkan Karaosmanoğlu'na aktardı. Gerek ortaya koyulan çalışmalar gerekse diğer yardım faaliyetleri için Yener ve ekibini tebrik etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.