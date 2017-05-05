05.05.2017 17:56:12

Kocaeli Emniyeti'nden zehir tacirlerine darbe

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda 234 kilo 780 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda 234 kilo 780 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak 2017 tarihinde Kocaeli'de yapılan operasyonda şehirlerarası yolcu otobüsünün yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 82 paket halinde 41 kilo 680 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili yakalanan otobüs işletmecisi ile şoförlerinin birbirleriyle ilgilerinin olduğundan yola çıkan Narkotik ekipleri soruşturmayı genişletti.Yapılan geniş çaplı soruşturmadan elde edilen bilgilerle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon sonucu Ü.T. isimli şahsın kullandığı araç Van'dan yola çıkarak İstanbul'a kadar takip edildi. Takip edilen araç ile ilgili organizasyonun içiresinde bulunduğu tespit edilen B.G., S.O.G., E.Ö. isimli şahıslar İstanbul Başakşehir İki Telli Organize Sanayi Sitesi 17. Cadde üzerinde 2 Mayıs 2017 günü Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.Araçta yapılan aramada 234 kilo 780 gram eroin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda örgüt oluşumunun içerisinde bulunduğu tespit edilen A.D. isimli şahıs Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İ.F. isimli şahıs Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Z.B. isimli şahıs Van'da yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere Kocaeli İl Emniyet'ine getirildi. Emniyete getirilen şahıslara "Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı ve Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.