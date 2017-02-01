02.02.2017 02:08:30

Kocaeli'de yol verme kavgası

Kocaeli'de yol verme sebebiyle çıkan kavgada 2 kişinin silahla yaralandığı belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Kocaeli'de, D-130 Karayolu'nda Yalova istikametine giden hafif ticari aracın sürücüsü Emre Ş. ile bir otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında, eski garaj trafik ışıkları mevkisinde, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ş'nin kullandığı araca silahla ateş edildi. Araçta bulunan Faruk K. ve Furkan Akif E. ayaklarından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.

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