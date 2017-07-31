31.07.2017 22:19:39

Kocaeli'de yaşlı adam bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti

Körfez ilçesinde pazara giderken yolda 20 bin TL bulan 68 yaşındaki Mehmet Kaya, maaşının 10 katı olan parayı elini öpen sahibine eksiksiz teslim etti.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mutfak alışverişi için pazara gitmek üzere evden çıkan 68 yaşındaki emekli Mehmet Kaya, Kuzay Mahallesi Çeşme Sokak'ta yürürken yerde zarf buldu. Zarfı açan Kaya, içinden çıkan 20 bin TL'yi görünce para dolu zarfı Körfez Belediyesi Zabıta ekiplerine ulaştırdı. Zabıta ekipleri 3 gün süren incelemeleri sonrasında parayı düşürdüğü belirlenen Barış Saka'ya ulaşarak, parasını teslim alması için belediye binasına davet etti.



Hızla belediye binasına giden Barış Saka ise 20 bin TL'sini bulan Mehmet Kaya'nın elini öperek parasını teslim aldı. Ev almak için bankadan 20 bin TL çektiğini söyleyen Saka, tapu harcı ve diğer işlemleri yapmak için yürüdüğü esnada parayı kaybetti. Ama üzerindeki iş elbisesinin delik olan cebinden paranın yere düşmüş olabileceğini söyledi. İşlem yapmak için gittiği müdürlükte parasını bulamayınca gerekli yerlere müracaat etiğini söyleyen Saka, parayı bulan Mehmet Kaya'ya teşekkür etti.



Üç gündür uyku uyuyamadığını belirten Barış Saka, "Mobilyacılık işleriyle uğraşıyorum. Mehmet Amca'dan Allah razı olsun. Gerçekten ruh gibiydim 3 gündür. Parayı kaybettim ama kendimi de kaybettim. Mehmet Amca gibi insanlar bu ülkede çoğalmalı. Mehmet Amcama sözüm olsun. O nasıl bir mobilya istediğini söylesin ben ona yapıp teslim edeceğim" dedi.



Parayı sahibine ulaştıran Mehmet Kaya ise parayı bulunca bir an bile düşünmeden sahibine ulaştırmak için gayret gösterdiğini belirtti. Paranın sahibine ulaşmasında aracı olan zabıta ekipleri de Kaya'ya teşekkür etti.





