17.07.2017 09:00:15

Kocaeli'de tekne faciası: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Bir kişi denizde kaybolurken, bir kişi hayatını kaybetti. 4 yaşındaki bir çocuk yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Şerafettin Küçükyaşar (33), oğlu Veysel Küçükyaşar (4), Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve oğlu 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiraladı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı battı. Teknede bulunanlar çırpınmaya başladı. Teknenin battığını gören başka bir feribotta bulunan Akın Haktürk hemen denize atladı.

Akın Haktürk denizde çırpınan bir kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı. Olay yerine ise çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2'si çocuk 4 kişi deniz polisinin de yardımıyla denizden çıkartıldı. Emre Kırlangıç ise denizde kayboldu. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Şerafettin Küçükyaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Veysel Küçükyaşar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları için bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kocaeli AFAD Müdürlüğü ekipleri denizde arama çalışması yapıyor.