01.02.2017 13:45:45

Kocaeli'de tarım çalıştayının sonuç raporu açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli'de sürdürülebilir tarım çalıştayının sonuç raporu açıklandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli'de sürdürülebilir tarım çalıştayının sonuç raporu açıklandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde geçen yılın eylül ayında gerçekleşen, Kocaeli'nin ilk tarım çalıştayının sonuç raporu açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Ziraat Odaları ve tarımsal üretim birliklerinin başkanlarının katıldığı, tanışma ve istişare toplantısında çalıştay raporuna yönelik açıklamalarda bulundu. Raporda Kocaeli'nin hayvancılık, sebzecilik, örtü altı yetiştiricilik, meyvecilik, gıda işleme, süs bitkileri yetiştiriciliği, paketleme ve depolama faaliyetlerine açık olduğu vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen çalıştayda farklı konu başlıkları altında tarımla ilgili konu başlıkları tartışıldı. Çalıştay raporunun açıklanmasına yönelik düzenlenen istişare toplantısında katılımcılara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yeni kurulan Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı'nın yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgi verildi. Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün faaliyetleri ayrıntılı olarak aktarıldı. 2017 yılında yapılması planlanan tarım ve hayvancılık projeleri tanıtıldı. Ayrıca odalar ve üretici birliklerinin talepleri dinlendi.