09.05.2017 14:44:37

Kocaeli'de silah ticareti iddiası

Operasyonda değişik çap ve markalarda 9 tabanca, 103 tabanca fişeği, 3 tabanca sürgüsü, bir kısa tüfek ve 17 şarjör ele geçirildi- Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kocaeli'de silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, değişik çap ve markalarda 9 tabanca, 103 tabanca fişeği, 3 tabanca sürgüsü, bir kısa tüfek ve 17 şarjör ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Ekiplerce, 2 ve 6 Mayıs'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda değişik çap ve markalarda 9 tabanca, 103 tabanca fişeği, 3 tabanca sürgüsü, bir kısa tüfek ve 17 şarjör ele geçirildiği belirtilerek, olayla ilgili yakalanan A.Z.E'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.



