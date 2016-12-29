29.12.2016 16:53:32

Kocaeli'de okullar yarın tatil edildi

Kocale Valiliği kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti.

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri dahil eğitim ve öğretime Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Yarın ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

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