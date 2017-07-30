30.07.2017 11:23:26

Kocaeli'de kum yüklü kamyon ve servis minibüsü devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hakimiyetini kaybeden kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kamyona çarpmamak için manevra yapan servis minibüsünün de devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.



Kaza, bu sabah saatlerinde D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. 41 YT 504 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu ile İstanbul istikametine seyreden Hasan A., yol kenarında bulunan kanala girdi. Kanaldan kurtulmak isterken hakimiyetini kaybeden Hasan A. idaresindeki kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Turgay S., devrilen kamyona çarpmamak için 41 P 3136 plakalı servis minibüsü ile manevra yaptı. Savrulan servis minibüsü yan yatarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Hasan A., yanında yolcu olarak bulunan Emrah K., servis sürücüsü Turgay S. ile serviste bulunan işçiler Selçuk Ö., Emre R., Ceyhun A., Kemal K., Selçuk S. ve Celali B. yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında, her iki yönde de trafik aksadı. Ankara ve İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



