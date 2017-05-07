08.05.2017 09:31:31

Kocaeli'de kaza yapan otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında yanan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında yanan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.Kaza Kartepe-Sapanca kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametine gitmekte olan Emre Altun idaresindeki 81 AV 588 plakalı otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpan otomobil daha sonra taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu otomobilde bulunan Emrah Altun ve Ömer Faruk Gülten araçtan dışarı fırlayarak yaralanırken sürücü Emre Altun ise yanmaya başlayan otomobilin içinde sıkıştı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, sürücü Emre Altun'un yanarak hayatını kaybettiğini belirlediler. Altun'un cesedi, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılarak cenaze aracıyla Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.Kazada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.