25.02.2017 20:03:15

Kocaeli'de hırsızlık iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede görevli doktorun cüzdanının çalınması üzerine hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçedeki özel bir hastanede çalışan doktor, bir süreliğine ayrıldığı odasına geri döndüğünde cüzdanının bıraktığı yerde olmadığını gördü.

Doktorun bildirmesi üzerine hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kamera görüntülerinde hastaneye giren bir kişinin, koridorda bir süre beklediği ve doktorla sekreterinin ayrılmasının ardından odaya girdiği görülüyor.

Kayıtlardan hastanenin diğer katlarına da çıkarak odaları kontrol ettiği anlaşılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



