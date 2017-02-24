24.02.2017 16:39:01
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında meslekten ihraç edilen 3 özel okul öğretmeni gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan 3 öğretmen, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında meslekten ihraç edilen 3 öğretmen gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında meslekten ihraç edilen 3 öğretmen gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında meslekten ihraç edilen 3 özel okul öğretmeni gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan 3 öğretmen, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.