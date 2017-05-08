09.05.2017 12:45:04

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 16 kişi mahrem imam iddiası ile adliyede

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün mahrem imam iddiası ile 16 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir süredir emniyette tutulan şüpheliler sabah saatlerinde adli mercilere sevk edilirken cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.