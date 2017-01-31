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Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 14 kişi tutuklandı
31.01.2017 09:00:54

Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınıp adliyeye çıkartılan 14 kişi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonları kesintisiz devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 14'ü polis memuru, 8'i kamu personeli ve 1'i mahalle muhtarı olmak üzere toplam 23 kişi dün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne getirilmişti. Adliyede gerçekleştirilen sorgulamalar neticesinde 10 polis memuru ve 4 kamu personeli tutuklandı. 4 polis memuru, 4 kamu personeli ve bir muhtar da adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

 



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