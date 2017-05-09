10.05.2017 00:03:38

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün mahrem imamı iddiası ile 16 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 16 kişiden 13'ü tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.