30.01.2017 11:44:12

Kocaeli'de FETÖ'den 34 kişi adliyeye getirildi

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu çalışanı ile polislerin de bulunduğu 34 kişi Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu çalışanı ile polislerin de bulunduğu 34 kişi Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.Futullahçı Terör Örgütü Paralele Devlet Yapılanması'na ( FETÖ/PDY ) yönelik başlatılan operasyonlar Kocaeli'de devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2'si kadın 32'si erkek toplam 34 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında meslekten ihraç edilen kamu çalışanları ve polislerin bulunduğu öğrenildi.