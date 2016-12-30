30.12.2016 10:49:23

Kocaeli'de FETÖ'den 10 kişi adliyeye getirildi

Kocaeli'de gerçekleşen FETÖ operasyonları kapsamında sabah saatlerinde 10 kişi adliyeye getirildi.

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Kocaeli'de gerçekleşen FETÖ operasyonları kapsamında sabah saatlerinde 10 kişi adliyeye getirildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Özel sektör çalışanı olduğu öğrenilen şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları iddia ediliyor.