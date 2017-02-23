23.02.2017 14:54:31
Kocaeli'de FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen 12 öğretmen gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'de Bylock operasyonu:
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen 12 öğretmen gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.