28.12.2016 13:15:45

Kocaeli'de banka soyguncusu 43 yıl hapis cezası aldı

2015 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan ve düzenlenen operasyon sonrası ağır yaralı olarak kurtulan sanık İsmail İpek 5 ayrı suçtan toplam 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

2015 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan ve düzenlenen operasyon sonrası ağır yaralı olarak kurtulan sanık İsmail İpek 5 ayrı suçtan toplam 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya soygun amacıyla girerek içerideki 14 kişiyi rehin alan İsmail İpek (44), yaklaşık 6,5 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekât timleri tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Soyguncu ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmış ve artık yaşamına görme engelli olarak devam edeceği açıklanmıştı. Soyguncu yaralı olarak kurtulduğu için hakkında kamu davası açıldı.Konuyla alakalı davanın 2. duruşması Kocaeli Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık İsmail İpek geçtiğimiz duruşmalarda olduğu gibi bu duruşmaya da Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Duruşmada ilk olarak söz alan Sanık İsmail İpek, "Atılı suçlara bir diyeceğim yoktur. Herkesten bu olay sebebi ile özür diliyorum. Kararla birlikte tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ardından 5 dakika ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık İsmail İpek, silahla yağma suçundan 7 yıl 6 ay, kamu görevlisine direnme ve zorbalık yapma suçundan 6 yıl, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıma ve bulundurma suçundan 4 yıl, ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 6 ay ve birden fazla kişiyi silah ile hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 24 yıl 6 ay olmak üzere toplam 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.