13.02.2017 22:44:28

Kocaeli'de 5 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 öğretmen tutuklandı.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 öğretmen tutuklandı.Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 10 öğretmen, sabah saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye getirilmişti. Adliyede işlemleri tamamlanan öğretmenlerden 5'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.