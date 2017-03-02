02.03.2017 19:34:49

Kocaeli'de 4 özel okul öğretmeni FETÖ'den tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında adliyede işlemleri tamamlanan 4 özel okul öğretmeni tutuklandı.

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Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında adliyede işlemleri tamamlanan 4 özel okul öğretmeni tutuklandı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 özel okul öğretmeni sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmişti. 7 öğretmenden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.