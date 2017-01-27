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Kocaeli'de 371 araç ve bin 658 personel karla mücadele ediyor
27.01.2017 18:05:23

Kocaeli'de 371 araç ve bin 658 personel karla mücadele ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları iş birliği içinde 371 araç ve bin 658 personelle karla mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları iş birliği içinde 371 araç ve bin 658 personelle karla mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan soğuk hava ve şiddetli kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 371 araç ve bin 658 personelle 24 saat hizmet veriyor. Büyükşehir'e bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, Ulaşımpark A.Ş., Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı personel ve araçlar, karla mücadelede yer alıyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı 233 araç ve 724 personel halen karla mücadele ediyor. Ekipler yüksek kesimlerde ve köy yollarında bir yandan yolları açarken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oluyor. Toplu Taşıma Dairesi'ne bağlı 50 kişilik ekip, 8 araçla güzergahları ve otobüs duraklarını sürekli olarak kontrol ediyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması için ana güzergahlarda da çalışma yapıyor. Yine Ulaşımpark A.Ş.'nin 10 personeli 3 araçla güzergahları dolaşarak, bir sorun olması durumunda gerekli uyarıları yapıyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 150 personeli 20 araçla bir yandan trafik akışında aksama olmaması için zorlu kış şartlarında çalışma yaparken, bir yandan da sokakta kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları Büyükşehir'in Barınma Merkezi'ne götürüyor. İtfaiye Dairesi başkanlığı, karla mücadele eden ekiplere ihtiyaç halinde 24 saat boyunca 145 personel ve 70 araçla destek sağlıyor.

Şiddetli kar yağışında vatandaşların işe gidiş gelişlerinde sıkıntı yaşamaları için Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi'ne bağlı 400 personel, köprüler, yaya üst geçitleri, kaldırımlar ve otobüs duraklarında hummalı şekilde çalışıyor. Ekipler bir yandan buzlanmaya karşılık solüsyon dökerken, bir yandan da kaldırım ve köprü üstlerinde kar temizliği yapıyor. İSU ise su kesintilerinin önüne geçmek için depolardaki jeneratörlere mazot aktarımında bulunuyor, derelerin seviyeleri sürekli olarak kontrol ediyor, arıza durumlarında acil müdahalede bulunuyor ve Büyükşehir ekiplerine araç desteği veriyor.

Vatandaşların kış şartlarında mağdur olmamaları için sağlık ihtiyaçlarını da yakından düşünen Büyükşehir'in Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, toplamda 179 personel ve 37 araçla çalışıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 22 adet mavi ambulans ve 127 personel, kar yağışına rağmen hasta nakil hizmeti veriyor. Barınma Merkezi'ndeki 12 personel, merkezde kalan 55 vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ediyor. Gönül Kazan kapsamında 2 araçla 4 personel 90 vatandaşımıza her gün yemek ulaştırıyor. Ayrıca 26 kişilik bir ekip, sosyal inceleme ve yardım, soba, ev eşyası ve gıda ihtiyaçlarının belirlenmesini takip ediyor.

Kuvvetli sağanak yağış, yoğun kar yağışları, ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli buzlanma hafta sonunda da devam edeceğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor. Yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek kaza ve olaylara maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini ve 444 11 41 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor.

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