28.02.2017 14:53:24

Kocaeli'de 11 öğretmen FETÖ'den gözaltında

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapan 11 öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapan 11 öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 10 öğretmenin de arandığı öğrenildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapmış olan 21 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 öğretmen, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aranan 10 öğretmenin yakalanması için de polis ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.(Mehmet Oğuzhan Altun / İHA)