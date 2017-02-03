03.02.2017 23:26:40

Kocaeli'de 11 kişi FETÖ'den tutuklandı

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

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Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli'de operasyonlar aralıksız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne getirilen aralarında görevlerinden ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Yusuf Uysal'ın da bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.