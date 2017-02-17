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Kocaeli Bahçeşehir Kolejinden Düzce Üniversitesine ve DAGEM'e ziyaret
17.02.2017 22:38:53

Kocaeli Bahçeşehir Kolejinden Düzce Üniversitesine ve DAGEM'e ziyaret

'Hayvanlar Yaşam Ortaklarımızdır' temalı proje yarışması için arı konusunu seçen Kocaeli Bahçeşehir Koleji Robotik Kulübü öğrencileri, bu kapsamda Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni (DAGEM) ziyaret ettiler.

"Hayvanlar Yaşam Ortaklarımızdır" temalı proje yarışması için arı konusunu seçen Kocaeli Bahçeşehir Koleji Robotik Kulübü öğrencileri, bu kapsamda Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni (DAGEM) ziyaret ettiler.

Polinizasyon nedeniyle insanın en önemli yaşam ortağı olan arıyı ele alan Bahçeşehir Kolejinin genç öğrencileri, DAGEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve DAGEM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Pınar Göç Rasgele ile bir toplantı yaptılar. Toplantıda misafir öğrenciler, "Hayvanlar Yaşam Ortaklarımızdır" temalı yarışma için bal arısının insan ve çevre için faydaları, arıları etkileyen olumsuz faktörler, arı ürünleri ve apiterapi konularında teknik ve bilimsel bilgiler edindiler. Öğrenciler amaçlarının, doğal polinizasyonda yüzde 75 oranla en yüksek paya sahip olan bal arısı ölümlerini azaltmak ve arı popülasyonu arttırmak olduğunu ifade ettiler.

Konuk öğrenciler, DAGEM programının ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret ederek üniversite yaşamıyla ilgili gelecek beklentilerini paylaştılar. Bahçeşehir Kolejinin Robotik Kulübü öğrencilerinin son durağı Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi oldu. Merkezi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ndeki ziyaret programını tamamladı.
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