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Kocaeli Bahçeşehir Koleji büyüme kararı aldı
25.02.2017 13:17:55

Kocaeli Bahçeşehir Koleji büyüme kararı aldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Koleji, yeni kampüsler açarak faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Koleji, yeni kampüsler açarak faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Kartepe Demokrasi Caddesi üzerinde kurulu olan Başakşehir Koleji, ilde yeni eğitim yatırımlarını ile faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli'de 11 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Bahçeşehir Koleji olarak sunduğumuz kaliteli eğitimi, Kocaeli'nde öğrencilerimiz ve velilerimiz ile daha nice yıllar buluşturma ve ülkemizin geleceğine en önemli katkı saydığımız hizmetlerimize daha çok okul açarak devam etme kararlılığı taşıyoruz. Bu hedefin bir uzantısı olarak eğitim hizmetlerimize devam etmekte olduğumuz kolej binamızın mülkü bir süre önce Sayın Recep Haldız'a devredilmiş olup, Bahçeşehir Koleji olarak aynı binada eğitim faaliyetlerimize, mevcut kadromuzla hiçbir değişiklik olmaksızın devam ediyoruz."

"Recep Haldız ile yatırım anlamında kurulan bu ilişki kısa zaman içinde Kocaeli'de Sayın Haldız'ın mülk sahipliğinde ikinci bir kampüsün inşaatına ve dahası Sakarya, Gebze gibi ilçelerimizde de birer kampüs açma planlarımıza ivme kazandıracaktır. Kaliteli eğitimi yurdumuzun her köşesine taşıma misyonumuzu destekleyici nitelikteki bu ilişkiyi değerli kamuoyunun bilgisine sunar, gelişmelerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz."
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