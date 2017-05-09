10.05.2017 10:16:36

Koç Holding'den ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kar

Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu:- 'Ülkemiz ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından biri olmaya gururla devam ederken, yılın ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL kombine yatırım yaptık'- 'Son 5 yılda yatırımlarımız kombine bazda 30 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyoruz'- 'Yapı Kredi'nin hayata geçirdiği yenili

Koç Holding bu yılın ilk çeyreğinde 22,3 milyar lira konsolide ciro, 1,1 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem karı elde etti.

Koç Holding yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Koç Holding, 2017 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 22,3 milyar lira gelir elde ederken, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Türkiye'ye olan inançla uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri yatırımlarının finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Çakıroğlu, yatırım ve ihracat odaklı stratejileri ile büyümede sürdürülebilirliğe odaklandıklarını ifade etti.

Ülke ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından biri olmaya gururla devam ederken, yılın ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL kombine yatırım yaptıklarını dile getiren Çakıroğlu, "Son 5 yılda yatırımlarımız kombine bazda 30 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, yılın ilk çeyreğinde kombine ihracatlarını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artırdıklarını bildirdi.

Otomotiv sektöründe ihracat performansının öne çıktığını, Ford Otosan ve Tofaş'ın toplam ihracat adetlerini senelik bazda sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 35 seviyesinde artırdığını belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik, yılın ilk çeyreğini güçlü performansla kapattı. Ülkemizde beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte 6 ana ürün bazında senelik yüzde 36 büyürken, Arçelik'in yine aynı ürün gruplarındaki satış adedinde ise yüzde 43 artış oldu. Arçelik'in Türkiye cirosundaki artış ise yüzde 35 olarak gerçekleşti. Beko Avrupa'nın en çok satan ikinci markası konumunu sürdürdü.

Enerji sektöründe ise Tüpraş ve Aygaz başarılı performans sergiledi. Rafineri marjlarındaki artış ve Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin etkisiyle tam kapasite çalışan Tüpraş, ara ürün dahil 7,5 milyon ton şarj ile satışlarını yüzde 5 arttırdı. Yılın ilk iki ayında Türkiye'de LPG pazarının önceki yıla göre yüzde 5 daralmasına rağmen, pazardaki lider konumu güçlendiren Aygaz'ın yurt içi LPG satış tonajı yılın ilk üç ayında yüzde 2 gerilerken, toplam satış tonajı ihracatın etkisiyle yüzde 12 artış gösterdi."





- "Yapı Kredi 17 çeyrektir pazar payını büyütüyor"





Levent Çakıroğlu, Yapı Kredi'nin dijital bankacılık alanında yaptığı yatırımlarla 17 çeyrektir pazar payını aralıksız büyüttüğünü vurguladı.

Yapı Kredi'nin hayata geçirdiği yenilikler sayesinde kullanıcıların akıllı telefonlar üzerinden, şifre kullanmaksızın daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli giriş yapılabildiğini dile getiren Çakıroğlu, göz tarama teknolojisi (Göz- ID) ve ATM'ye dokunmadan anında para çekme uygulamalarının kullanıcıların mobil bankacılık işlemlerini kolaylaştıran örnekler olduğunu bildirdi.

Geçen yıl Koç Topluluğu genelinde başlatılan "Dijital Dönüşüm"ün stratejik önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte, Koç Topluluğu'nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Topluluğumuzu küresel vizyonla yönettiğimizi her fırsatta vurguluyorum. İşlerimizin tamamında küresel seviyede rekabetçi üstünlük oluşturmayı önemsiyoruz. Veri analitiği, yapay zeka, endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmak konusunda çalışıyor, Topluluğumuzun sahip olduğu varlıklardan ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dijital Dönüşüm programı ile daha esnek, daha verimli, daha hızlı olurken, küresel rekabetçiliğimizi artıracağımıza böylelikle de ülkemize daha fazla değer yaratacağımıza yürekten inanıyorum."



