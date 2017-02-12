12.02.2017 16:37:02

KOBİ'lere kredi desteği işdünyasını sevindirdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, hükümetin KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi desteği uygulamasını 2017 yılında da devam ettirme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kredi desteğinin piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısının çözümüne büyük katkı yapacağını söyledi.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, hükümetin KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi desteği uygulamasını 2017 yılında da devam ettirme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kredi desteğinin piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısının çözümüne büyük katkı yapacağını söyledi.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün önceki gün KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, KOBİ'lere yönelik kredi faiz desteği verileceğini açıklaması, iş dünyasında memnuniyet oluşturdu. İTSO Başkanı Metin Anıl, hükümetin KOBİ'lere üst sınırı 50 bin lirayı bulan faizsiz kredi desteği verme kararını değerlendirdi. Türkiye'nin 2016 yılında, siyasi, toplumsal ve ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Anıl, ekonomideki problemlerin aşılmasına yönelik hükümetin teşvik ve destek uygulamalarını önemli bulduklarını söyledi.KOBİ'lerin genel ekonomi içinde, istihdam ve üretim açısından önemli bir yer tuttuğunu, küçük çaplı bu işletmelerin zaman zaman can suyu dediğimiz nakite ihtiyaç duyduklarını kaydeden Anıl, uygun koşullu kredilerin KOBİ'lere hayat verdiğini söyledi. Hükümetin KOBİ'lere kredi desteğini bu yılda devam ettirme kararı aldığını ve bunun için 2.5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığını kaydeden Anıl, "Uygulamada üst sınırı 50 bin lira olan kredinin faizini bankalara KOSGEB ödeyecek. Kredi kullanacak işletmeler, sadece anaparayı bir yılı ödemesiz olmak üzere 3'er aylık taksitler halinde 3 yılda geri ödeyecekler. Kredi ile KOBİ'ler kısa dönem ihtiyaçlarını karşılarken, piyasalarda canlanma olacak" dedi.Hükümetin geçen yıl uyguladığı kredi faiz destek programına büyük ilgi olduğunu ifade eden İTSO Başkanı Metin Anıl, ancak başvuru yapan 249 bin işletmeden 15 bininin bu krediden yararlanabildiğini belirtti. Uygun koşullu faizsiz kredi uygulamasından daha çok işletmenin yararlandırılması beklentisi içinde olduklarını hatırlatan Anıl, "Geçen yılki uygulamadan, başvuruda bulunan işletmelerin yaklaşık yüzde 6'sı yararlanabilmişti. Uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesiyle kredi desteği alabilecek işletmelerin sayısı daha da artacak. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ'den gerekli şartları taşıyanlar ile yeni başvuru yapacak mikro işletmeler bu destekten faydalanabilecek. Piyasaların canlanması, KOBİ'lerin nakit sıkıntısını aşması, genel ekonomiye de olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.Bu arada İTSO, kredi desteğinden yaralanmak için başvuracak işletmelere yardımcı olmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Kredi başvurularını almak üzere, İTSO bünyesinde düzenlenen bir odada KOSGEB personeli görevlendirildiği belirtildi.