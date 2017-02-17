17.02.2017 13:43:44

'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi KOBİ'leri rahatlatmak için yaklaşık 10

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi KOBİ'leri rahatlatmak için yaklaşık 10.3 milyar liralık krediyi ay sonunda vermeye başlayacaklarını açıkladı.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'na katıldı. Bakan Özlü burada basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Özlü, TÜBİTAK Reformu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun yerine kurulacak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, KOBİ kredileri, bilişim ve AR-GE konusunda açıklamalarda bulundu."BTK'YI KALDIRIYORUZ"Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir ülke olması için mevcut sistemde yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Özlü, "Bu yapısal bir reformdur. Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir ülke olmasını amaçlamaktadır. Bugüne kadar Ak Parti döneminde AR-GE'ye harcanan para arttı. Araştırmacı personel sayımızı artırdık. 122 binlerde şuan. Yine patent sayılarımız arttı. Fakat bu yaptığımız yatırımlarla mütenasip bir şekilde ihracatımız ve imalat sanayimiz içerisindeki teknoloji yoğun ürünlerin oranı artmadı hatta azaldı. Mevcut sistem çok üretken değil. Mevcut sistemin dönüşümünü öngören bir çalışma idi. Bu çalışmayı 6 ay çalıştık. Bakanlar Kurulumuza arz ettik. Bakanlar Kurulumuz uygun buldu. Gelecek günlerde yasalaştırılacak. Burada projeleri desteklemek için bir AR-GE ve teknoloji fonu kuruyoruz. Yine burada bilim, teknoloji ve sanayi arasında bağı kurmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İcra Kurulu kuruyoruz. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu (BTK) kaldırıyoruz" dedi.KOBİ'LERE 10.3 MİLYAR LİRA KREDİBakan Özlü, KOBİ'lere sağlanacak destek kredisi hakkında ise "İhtiyaç sahibi KOBİ'lerin desteklenmesi için başlattığımız projeye çok yoğun başvuru geldi. İhtiyaç sahibi KOBİ'lerimizi rahatlatmak için yaklaşık 10.3 milyar liralık bir krediyi önümüzdeki günlerde kendilerine vereceğiz. Ay sonunda vermeye başlayacağız" açıklamalarında bulundu.(Zafer Okay-Ali Canberk Özbuğutu İHA)