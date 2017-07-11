11.07.2017 10:41:35

''Koalisyon Musul'da insan haklarını ihlal etti''

Uluslararası Af Örgütü Amnesty, Musul savaşında ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerinin Uluslararası insan hakları kanununu ihlal eden ve savaş suçları olabilecek saldırı türlerini tespit ettiğini açıkladı.

Af örgütü, IŞİD'in de aynı şekilde, Irak kuvvetlerinin ilerleyişini engellemek ve kendilerini korumak için kasten insanları kalkan olarak kullanmak suretiyle açıkça aynı kanunu ihlal ettiklerini rapor etti.



Irak hükümeti yüzbin kişilik silahlı güç, peşmerge ve Şii milisler ve ABD liderliğindeki koalisyon güçleriyle geçen Ekim ayında Musul'a karşı harekat başlatmıştı.



BM'nin raporuna göre, bu savaşta Musul'un çoğu imha edildi, binlerce sivil öldürüldü, bir milyon civarında sivil de evlerini terk etti.



Uluslararası Af Teşkilatı, Irak ve koalisyon güçlerinin Ocak ayından beri Batı Musul'da, yoğun nüfuslu bölgelere tahrip gücü yüksek roket destekli patlayıcılarla kanunsuz saldırılar yaptığını söyledi.



Örgüt, silahların tespit edilen hedeflere isabet etmesine rağmen gerekli tedbirler alınmaması ve uygun silahların kullanılmaması sebebiyle Irak ve ABD güçlerinin uygunsuz saldırılarda gereksiz insan kaybına yol açtığını söyledi. Örgüt daha önce IŞİD'in da bir seri savaş suçunu belgelemişti.



Örgüt, IŞİD'in bazı köy ve bölgelerdeki insanları, sivil kalkan olarak kullanmak üzere çatışma bölgelerine sürdüğü ve sivil toplumun içinde savaştığını rapor etmişti. IŞİD'in çatışma bölgelerinden kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların olduğu, yüzlerce insanı öldürdüğü Uluslararası Af Örgütünün raporunda yer aldı.



Uluslararası Af Teşkilatı, IŞİD militanlarının savaş taktikleri sebebiyle sivillerin hayatlarının korunmasını zorlaştırmasına rağmen, hava saldırılarında sivillerin korunması için Irak ve ABD'li liderliğindeki koalisyonu, yeterli tedbiri almamakla suçladı. Af teşkilatının raporunda IŞİD'in sivillerin hareketlerini kontrol altında tutması sebebiyle hava harekatını haber veren bildirilerin faydasının olmadığına vurgu yapıldı.



Raporda Irak ve ABD güçleri tarafından yapılan saldırılarda ölü sayısının tespitinin yapılmadığı, gözlemci grupların tespit ettiği tahmini sayının 3 bin 706 olduğu ancak gerçek ölü sayısının belki de hiç tespit edilemeyeceğine dikkat çekildi.