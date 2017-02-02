03.02.2017 00:25:35

Koalisyon güçleri 199 sivil katletti

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta 199 sivil katlettiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak ve Suriye'de 2014 yılından bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 199 sivilin ölümüne neden oldu.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle, elde edilen bilgiye dayanarak, Kararlılık Hareketi operasyonu karargahı, operasyonun başından bu yana koalisyon güçlerinin saldırılarında yanlışlıkla en az 199 sivilin öldüğüne ihtimal veriyor" denildi.

Koalisyon güçleri, Irak'ın Musul ve Suriye'nin Rakka kentlerinde geçen yılın ekim ve aralık aylarında 4 ayrı olay sonucunda 11 sivilin öldüğünün tespit edildiğini aktardı.

Askeri yetkililer, Irak ve Suriye'de geçen yılın eylül-aralık döneminde düzenlenen 9 saldırının sonuçlarını incelemeye devam diyor.

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