11.05.2017 12:02:48

KO-MEK resim yarışmasının finali yapıldı

Bilge şehir Kocaeli temalı KO-MEK resim yarışmasına katılan eserler dereceye girebilmek için yarıştı.

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Bilge şehir Kocaeli temalı KO-MEK resim yarışmasına katılan eserler dereceye girebilmek için yarıştı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), resim branşına devam eden kursiyerler arasında "Bilge Şehir Kocaeli" temalı resim yarışması düzenledi. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın jüri üyeleri Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İkramettin Karaman, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ufuk Tekin ve 24 Kasım Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Tülay Çelik'ten oluştu. Jüri üyelerinin dereceye giren resimleri belirlemek için oldukça zorlandığı yarışmada, Kocaeli'nin dört bir yanından birbirinden güzel resimler dereceye girebilmek için yarıştı. Birbirinden başarılı eserlerin yer aldığı yarışmada klasik kurallara, özgünlüğe ve perspektife uyumluluk göz önünde bulunduruldu. Yapılan değerlendirme sonucunda birinci Katerina Şeker Öz olurken 2. Gülten Kurt 3. ise Rıdvan Durak oldu. Yarışmada mansiyon ödülüne Esra Bahar Saraç'ın eseri layık görülürken, 5 farklı eserde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mansiyon ödülüne sahip oldu. Yarışmada dereceye giren yarışmacıların ödülleri 18 Mayıs Perşembe Günü Gebze'de düzenlenecek olan "KO-MEK Genel Sergi" açılışında verilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından verilecek olan ödüllerde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye fotoğraf makinesi verilecek.Yarışmada mansiyon ödülü kazanan yarışmacılara ise Yağlı Boya Çanta Seti hediye edilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülüne layık görülen yarışmacılara ise yağlı boya fırça seti takdim edilecek.