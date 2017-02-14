14.02.2017 11:16:02

KO-MEK personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK yeni dönemde tüm personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK yeni dönemde tüm personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları verdiği branş eğitimlerinin yanı sıra yeni dönemde hedeflerine ulaşabilmek tüm hızıyla çalışıyor. Gebze, Gölcük ve İzmit merkezde verilen eğitimlerde çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği ile afet konularında da eğitimler verdi. Eğitimde, iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken genel kurallar, tehlikeli davranışlar, ergonomi ve çalışma ortamları hakkında bilgiler verildi. İş yerinde emniyetli ve güvenli bir iş ortamı sağlanması için yapılması gerekenler anlatılarak, iş yerlerinin, işverenin ve işçilerin yükümlülükleri hatırlatıldı. İş kazası ve meslek hastalıkları hakkında bilgilere de yer verilen eğitimler personel tarafından ilgiyle takip edildi.