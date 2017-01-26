26.01.2017 13:25:52

KMÜ'de Prof. Dr. Mehmet Akgül dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.Devir teslim töreninde konuşan Rektör Mehmet Akgül, "Öncelikle beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet büyüklerimize ve bu aşamada yardımcı olan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz gecesinden sonraki süreçte birçok mücadele örneklerine şahit olduk. Kuşkusuz bu mücadele değerli rektörümüz tarafından da üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. Bizler de bu kararlı duruşu sürdürmek ve 15 Temmuz hain FETÖ'nün kalkışmasında şehit olmuş kardeşlerimizin ve gazilerimizin mücadelesini geride bırakmamak adına var gücümüzle çalışacağız. Bu hain örgütün uzantılarıyla sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Doğduğum topraklara hizmet etmekten onur duyacağım. 25 yıllık akademik tecrübemi kendi şehrime aktarmak için aranızda bulunuyorum. Kurucu rektörümüz Sabri Gökmen beye bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizi sanayi, yerel yönetimler ve kamu işbirliği ile daha güzel yerlere çıkarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.Konuşmaların ardından Prof. Dr. Sabri Gökmen, KMÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'e rektörlük cübbesini giydirdi. Devir teslim töreni eski ve yeni rektörün birbirlerine çiçek ve çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.