01.02.2017 16:40:43

KLİMİK 5. Hepatit Akademisi yapıldı

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu 5. Hepatit Akademisi Bursa'da gerçekleştirildi.

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Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu 5. Hepatit Akademisi Bursa'da gerçekleştirildi.İlk kez 2013 yılında 24-26 Ocak tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) katkılarıyla gerçekleştirilen 1. Hepatit Akademisi geleneksel olarak takip eden yıllarda Mersin, Samsun, Hatay ve son olarak Bursa'da gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Bursa'da gerçekleştirilen 5. KLİMİK Hepatit Akademisi'ne; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Kaya Süer ve Prof.Dr. Murat Sayan'ın katıldığı bildirildi.Yakın Doğu Üniversitesi'nin her iki öğretim üyesinin de oturum başkanlığı görevi üstlendikleri akademide bulaşıcı sarılıkların her açıdan tartışıldığı ve güncel bilgiler ışığında bilgilerin tazelendiği belirtildi.Prof.Dr. Murat Sayan'ın yönettiği oturumda 'Hepatit C virüsünün tanısında kullanılan serolojik ve moleküler yöntemlerin yeri, Hepatit C hastalarında takip ve tedavi nasıl yapılmalı ve radyolog gözüyle karaciğer hastalıkları' başlıklı konular tartışıldı.Doç.Dr. Kaya Süer'in oturum başkanlığı yaptığı bölümde ise 'Hepatit B virüsünün akut ve kronik hepatitlerin ayırımı, akut ve kronik Hepatit B tanısında serolojik ve moleküler yöntemler ve atipik profiller ve Hepatit B hastaları nasıl takip ve tedavi edilmeli' başlıklı konular tartışıldı.Prof.Dr. Murat Sayan ile Doç.Dr. Kaya Süer'in yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Hepatit C tedavisinde son yıllarda kullanılmaya başlanan yeni ilaçlar ve sonuçları ile ilgili toplantıların dikkatleri üzerinde topladığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca, "Uzun yıllardır hasta tedavisinde kullanılan interferon ve ribavirin kombinasyonları ile tedavide başarı oranı genellikle yüzde 55-70 seviyesinde olarak saptanmaktaydı. Günümüz tıbbında her gün ortaya çıkan yeniliklerden bir tanesi de Hepatit C tedavisinde kullanılan yeni direkt etkili antiviraller grubu ilaçlardır. 2012 yılından bu yana dünyada kullanılmaya başlanan bu ilaçlar ile tedavi başarı oranları yüzde 96-100 oranlarına ulaşmıştır. Bu tedavi başarı oranları ile aşısı olmayan bir hastalık olan Hepatit C virüsünün dünya yüzeyindeki sıklığı giderek azalacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 170 milyon insan Hepatit C virüsü ile enfektedir. Önümüzdeki dekatlarda bu sayının azalması mevcut. Yeni tedavi yöntemleri ile doğru orantılı olarak azalma gösterecektir" denildi.KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubu'nun daha önceden yayınladığı Kronik Hepatit C Uzlaşı Raporu ise özellikle tedavi seçenekleri açısından güncelliğini kaybettiği için yeni uzlaşı raporu hazırlıklarının da 5. Hepatit Akademisi'nde ele alındığı belirtilen açıklamada, günümüzdeki yeni tedavi seçeneklerini kapsayacak olan bu uzlaşı raporunun ise Nisan 2017'de yayınlanmasının beklendiği aktarıldı.