18.07.2017 10:35:58

Klasik araba galerisi değil kafe

Trabzon'da son dönemde bir çok kafenin iç ve dış mekanlarını klasik araba modelleri süslüyor. Klasik araba modelleri müşterilerin de ilgi odağı oluyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan kafenin işletme sorumlusu Nagihan Emir, mekan içerisine yerleştirdikleri klasik arabaların müşterilerin ilgi odağı olduğunu belirtirken arabalara karşı gösterilen yoğun ilgi karşısında bazı tedbirler almak zorunda kaldıklarını söylüyor. Gelen müşterilerin klasik arabalarla resim çektirmek istediklerini bazı müşterilerin ise arabanın üzerine çocuklarını çıkardıklarını bunun da arabaya zarar verdiğini ifade eden Nagihan Emir, "Mekanımıza gelen müşteriler arabaları görünce çok şaşırıyor. Bize sordukları ilk soru, bu aracı içeriye nasıl soktunuz? oluyor. Biz de kendilerine arabaları inşaat halinde iken içeri aldığımızı anlatıyoruz. Arabalar çok hoşlarına gidiyor. Bol bol resim çektiriyorlar. Bazı müşterilerimiz arabanın üzeni çocuklarını çıkartıyor. Dolayısıyla bu durum arabalarımıza zarar verdiğinden biz de camlara uyarı anlamında yazı yazmak durumunda kaldık. Arabalarımız biri 1954 marka çalışır durumda Chevrolet marka otomobil. Diğeri ise 1934 model Audi. Audi arabamız ise çalışır durumda değil. Müşterilerimiz çoğu arabalara yakın oturarak yemeklerini yemeyi tercih ediyor" diye konuştu.



VOSVOS'UN İÇİNDE YEMEK KEYFİ



Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak caddesi eski Kızılay aralığında bulunan bir diğer kafe de iç mekanındaki vosvos arabalarla dikkat çekiyor. İşletmenin ortaklarından Arzu Birinci Yalçınalp de mekan içine yerleştirdikleri vosvos araçları hurda halinde alarak güzel bir görünüme kavuşturduklarını ve kafelerinde dekor oluşturduklarını belirterek "Mekanı oluştururken önce bir hikayesinin olması gerekiyordu. Önce hikayesini yazdık. Daha sonra Garaj konsepti oluşturacağımıza karar verdik. Vosvos tutkumuzdan dolayı hurda bir aracı alarak aracı daha sonra birkaç aylık çalışmanın ardından bu hale getirmeyi başardık. Aracın içerisine masa yerleştirdik. Dolayısıyla müşterilerimiz arabanın içerisinde yemek yeme keyfini yaşıyor. Duvardaki aksesuarlarımızla birlikte bir bütünlük oluşturmaya çalıştık. Müşterilerimizde bayağı beğeni aldık" dedi.