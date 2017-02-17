17.02.2017 16:16:16

KKTC Milli Eğitim Bakanı Berova, Antalya'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Antalya'nın Kemer ilçesinde incelemelerde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Antalya'nın Kemer ilçesinde incelemelerde bulundu.Kemer ilçesinde incelemelerde buluna KKTC Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de ziyaret etti. Ziyarete Bakan Özdemir Berova'ya Gazi Magosa'ya bağlı Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, KKTC Antalya temsilcisi Münir Korman da eşlik etti.Ziyarette, Başkan Gül, Belediye çalışmaları hakkında Bakan Berova'yı bilgiler verirdi. Bakan Berova ise eşi ile birlikte 1990 yılında Kemer ilçesine tatil için geldiğini söyledi.Ziyarette Başkan Gül konuklara birer Çini Tabak üzerine Kemer amblemli plaket takdim etti. Daha sonra Bakan Özdemir Berova ve beraberindekiler, geçmiş dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Derviş Eroğlu'nun ismi verilen cadde de incelemelerde bulundu.