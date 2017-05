05.05.2017 23:44:32

KKTC'de yapımı tamamlanan Ercan-Akıncılar kara yolu hizmete açıldı

KKTC'de Ercan-Akıncılar arasında yapımı tamamlanan karayolu törenle hizmete açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

KKTC'de Ercan-Akıncılar arasında yapımı tamamlanan karayolu törenle hizmete açıldı.Törende Güzelyurt Sanat Festivali kapsamında adada bulunan konuk ekiplerin dans gösterileri yer alırken Aydın Nazilli Belediyesi Mehter Takımı tarafından da mehter dinletisi sunuldu. KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber'e, projeye Başbakanlık döneminde fikir sahipliği yaptığı bugün de açılışına katıldığından dolayı teşekkür etti. Hükümetin göreve başlamasıyla yol projeleri gündeme geldiğinde, öncelikle Akıncılar yolunun ele alınmasını önerdiğini kaydeden Özgürgün, halkın Akıncılar köyüne kimlik kontrolü yaptırmadan ulaşımını sağlamak, köyün ekonomisinin gelişebilmesi ve "her gün verildi veriliyor" söylemlerinin ortadan kaldırılması bakımından yolun çok önemli olduğunu söyledi.Başbakan Özgürgün, Akıncıların en güzel, en değerli köylerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Daha önce merkez olan köyün bu yolla birlikte eski görkemli günlerine kavuşmasını" temenni etti. Ekonomik gelişim için öncelikle altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirten Özgürgün, "Akıncılar, toprağı çok verimli olan köyün eski günlerine kavuşmak için adım atacaktır" dedi.Lefke-Güzelyurt yolu, Gönyeli- Boğaz yolu, Lefkoşa Çevre Yolunun bitmek üzere olduğunu, Havaalanı-Acapulco Kavşağı-Girne yol projesinin ihalesinin sonuçlandığını belirten Özgürgün, yol ağının geliştirilmesi ve kazasız seyahatin yapılabilmesi için yatırımlara çok önem verdiklerini söyledi.Türkiye'nin KKTC'ye çok ciddi katkılar yapmakta olduğunu, Türkiye olmadan Kıbrıs meselesinin halledilemeyeceğini, KKTC'de siyasi çözümün veya refahın Türkiye'den geçtiğini kaydeden Özgürgün, "Anavatan Türkiye ile birlikte bu topraklarda çok şeyin değişebileceğini düşünüyoruz" dedi.Dünyanın en gelişmiş ülkelerde dahi su sorununun yaşandığını ancak Toroslardan gelen suyun bugün KKTC'ye taşındığını kaydeden Özgürgün, Mesarya'nın sulama projesi ile birlikte tarımsal sanayinin de gelişebileceğini söyledi. Türkiye'den gelen su sayesinde yer altı su kaynaklarının zenginleştirilmesinin de sağlanacağını kaydeden Özgürgün, Barış Suyu diye adlandırdıkları Türkiye'den gelen sudan Kıbrıs Rum Kesiminin de yararlanabileceğini söyledi. Hükümet olarak Akıncıların ekonomik gelişimi için çalışmalar da yapacaklarını söyleyen Özgürgün, "Halkımız boş sözlerle değil, söylemlerle değil, yapılan işin ortaya çıkmasıyla takdirini oraya koyacaktır" dedi.Özgürgün, emeği geçen herkese teşekkür etti ve Akıncılara 43 yıl sonra kimlik kontrolsüz ulaşımın her açıdan bir dönüm noktası olduğunu düşündüğünü söyledi. Geleceğin Türkiye ile birlikte aydınlık olduğuna inanan Özgürgün, Kıbrıs'ta her zaman bir çözüm istediklerini ancak anlaşmanın sıkıntılı görüldüğü dönemlerde yapılan yatırımlarla halkın moralinin arttırılması ve önünün açılması gerektiğini düşünenlerden olduğunu ifade etti.KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber de yaptığı konuşmada, Akıncılar köyünün bir zamanlar bölgenin en gelişmiş köyü olduğuna işaret etti. Uzun zamandır köy halkının yol sorunlarını dile getirdiğini anımsatan Siber, artık özgürce köylerine ulaşabilecekleri bir yola kavuştuklarını vurguladı ve emeği geçenleri kutladı. Bu projenin uzun zaman aldığını dile getiren Siber, "Daha kısa zamanda sonuç alınabilecek ek projelere ihtiyacımız var. Bizim projeler için hizmet almamız gerekiyor ki halkımızı bekletmeden kısa zamanda sonuca ulaşabilelim" dedi.KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise, 7 Mayıs'ta Akıncılar'da düzenlenecek festivale halkın daha rahat seyahat edebilmesi için açılışı bugün yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, tünel projesi ile ilgili bilgiler verdi. Dürüst, tünel için tüm altyapının yüzde yüze yakınının hayat bulduğunu geriye kalan bir takım eksikliklerin de ileriki günlerde tamamlanacağını anlattı. "Biz KKTC devletine yürekten inanan bir ekibiz" diyen Dürüst, bundan sonra da bir aylık sürelerle yeni projelerin açılışlarını yapacaklarını söyledi.Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros da, yolun önemine işaret ederek, "Nihayet köyümüze serbest ulaşacak yolumuza kavuştuk" dedi.