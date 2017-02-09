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KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum kesimine çağrı
09.02.2017 21:49:58

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum kesimine çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Rum tarafının da artık daha gerçekçi, daha makul, daha fazla katkı yapan bir tutum izlemesi gerekir' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık dört saat görüştü.

Görüşmede, Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin Yunanistan ve Türkiye'de yaptığı temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs'ta Türklerin araçlarına yönelik saldırılar
Rum lider Anastasiadis ile müzakerelerdeki güven arttırıcı önlemler kapsamındaki Lefke ve Derinya kapılarının açılmasına yönelik hazırlıkları değerlendirdiklerini söyleyen Akıncı, bir diğer konunun ise Kıbrıslı Türklerin araçlarına yönelik Trodos'ta yapılan saldırılar olduğunu dile getirdi.

Akıncı, Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Türklerin araçlarına yönelik saldırı sonrası zararın hemen giderilmesinden daha çok saldırının faillerinin bulunmasının ve cezalandırılmasının önemine işaret ederek, bu konudaki kaygıları Rum tarafıyla paylaştıklarını vurguladı.

"Rum tarafı da artık daha gerçekçi, daha makul bir tutum izlemeli"
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Türk tarafı gerekli adımları atmıştır” sözlerinin hatırlatılması üzerine Akıncı, "Sürecin çözüm yönünde ilerlemesi için çok önemli katkılar yaptık. Türk tarafının attığı adımlara karşı Rum tarafının da artık daha gerçekçi, daha makul, daha istekli, hem söylemlerinde dikkatli hem de masada daha fazla katkı yapan bir tutum izlemesi gerekir." dedi.

"Dönüşümlü başkanlığı içermeyen bir anlaşma metni olmaz"
Cumhurbaşkanı Akıncı, dönüşümlü başkanlığı içermeyen bir anlaşma metninin olmayacağını ve referanduma sunulmayacağını her iki tarafın da bildiğini belirterek, Rum tarafının olduğu gibi Türk tarafının da güvenlik, eşitlik, özgürlük gibi olmazsa olmazları bulunduğunu ve dönüşümlü başkanlığın da bunlardan biri olduğunu bildirdi.

En büyük sorumluluklarından birinin Kıbrıs sorununun müzakere edilmesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "11 Şubat 2014 anlaşması çerçevesinde müzakereler yürütülüyor. Bunda tüm partilerin ve Türkiye'nin onayı var. Geniş bir konsensüs söz konusu." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler  " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.



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