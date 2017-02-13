13.02.2017 18:30:02

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Enosis açıklaması

Mustafa Akıncı, 'Anastasiadis'in konuyla ilgili tavrını net olarak ortaya koyması gerekir' dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Akıncı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Spehar'a Rum Meclisinin aldığı kararın ciddiyetini anlattıklarını, bunun basit ve hafife alınacak bir konu olmadığını aktardıklarını açıkladı.

Çözüm sürecinin geleceğinin Rum liderliğinin atacağı adımla şekilleneceğine dikkati çeken Akıncı, "2017 yılında 1950'lerin bir olayının yeniden gündeme taşınması ve bu olayın da Enosis gibi Kıbrıs Türk halkında yıllardır kaygılara neden olan bir olay olması son derece vahim bir gelişme olmuştur. Biz Kıbrıs'ta ortak gelecek, federal bir Kıbrıs kurmaya çalışıyoruz. Bunu her iki toplumun gelecek kuşakları için yapmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, kararın irdelenmesi gereken bir diğer boyutunun da müzakere sürecini yürüttükleri Rum lideri Nikos Anastasiadis'in partisi DİSİ'nin karara meclisteki komitede doğrudan onay vermesi ve böyle bir kararın alınmasına vesile olması olduğunu dile getirdi.

Akıncı, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararının hafife alınacak bir konu olmadığını belirterek konuya ilişkin Rum lideri Nikos Anastasiadis'in atacağı adımların son derece önemli olduğunu, Rum liderin bu konuda tavrını net olarak ortaya koyması gerektiğini söyledi.

ENOSİS

Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti. Rum Meclisi Enosis referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı.



(HABERE GİTMEK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ)





YORUM YAZ Yorumunu Gönder