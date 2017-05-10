10.05.2017 19:58:01

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

'KKTC'deki bankacılığın uluslararası boyutu tanınmış olmamanın da etkisiyle eksik kaldı. KKTC'deki bankaların AB ülkelerinde işlevsel olabilmesi için uluslararası uzman kuruluşlar tarafından bazı testlere tabi tutulması gerekiyor. Bunun da 3 milyon avro tutarında maliyeti var'-'(Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları) Türkiye'ye ait sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın adan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "KKTC'deki bankacılığın uluslararası boyutu tanınmış olmamanın da etkisiyle eksik kaldı. KKTC'deki bankaların AB ülkelerinde işlevsel olabilmesi için uluslararası uzman kuruluşlar tarafından bazı testlere tabi tutulması gerekiyor. Bunun da 3 milyon avro tutarında maliyeti var." dedi.

Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'taki BM İyi Niyet Misyonu'ndaki temsilcisi Peter Van Nuffel ile ara bölgede bir araya geldi.

Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede, Maarten Verwey'in Kıbrıs'ta bir çözüm bulunması halinde Kıbrıs Türk kesimindeki mevzuatın AB ile uyumlaştırılması için "geçiş dönemine ihtiyaç duyulacağı" tespitinde bulunduğunu, bu dönemde ihtiyacın azaltılması için de çok çalışılması gerektiğini vurgu yaptığını söyledi.

Kıbrıs Türk tarafı olarak tercihlerinin, adada çözümle birlikte Avrupa Birliği'nde yer almak olduğuna işaret eden Akıncı, ancak çözüm bulunamaması halinde Avrupa Birliği standartlarının vazgeçilebilecek unsurlar olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'deki bankacılığın uluslararası boyutunun tanınmış olmamanın da etkisiyle eksik kaldığına dikkati çekerek, KKTC'deki bankaların Avrupa Birliği ülkelerinde işlevsel olabilmesi için uluslararası uzman kuruluşlar tarafından bazı testlere tabi tutulması gerektiğini, bunun da 3 milyon avro tutarında maliyeti olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının eleştirilmesi gereken pek çok yanı bulunduğunu, bunlardan birinin de Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Enosis referandumunu okullarda kutlanacak günler arasına dahil edilen yasal düzenlemesi olduğunu anlatan Akıncı, bunun Kıbrıslı Türkler açısından çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

- Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları

Akıncı, Türkiye'ye ait sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın adanın güneyinde araştırma yapmasının tabii olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum tarafının tek başına ada etrafında doğalgaz için sondaj çalışma izni vermesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Rum lider Anastasiadis ile iki yıl önce gerçekleştirdiği toplantıda da bu konuda sıkıntılar yaşanabileceğini söylediğini anımsatan Akıncı, "Kıbrıs'ta zenginlikleri bir iş birliği haline getirmemiz gerekiyor. Sadece Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında sınırlı kalacak bir iş birliği değil, İsrail gazı ile Kıbrıs gazının birleştirerek Türkiye üzerinden, ki en akılcı yol budur, Türkiye'nin veya AB'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kanalize etmeyi bir iş birliğini mümkün kılacak." diye konuştu.

- Anastasiadis, Türkiye'yi ve KKTC'yi BM'ye şikayet etti

Akıncı, Rum lider Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği dört sayfalık mektubun Türkiye ile KKTC'yi şikayet mahiyetinde olduğunu anladığını kaydetti.

Antonio Guterres'de de kendi gözlemleri doğrultusunda Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle ilgili bir fikir oluştuğunu tahmin ettiğini ifade eden Akıncı, "(Guterres'in) Bizzat kendi gözlemlerine dayanarak bir fikrinin oluşturduğu kanaatindeyim. Kıbrıslı Türkler açısından bu izlenimlerinin olumsuz olmadığı kanaatindeyim. Yapıcı tavrımızı sadece BM değil ama bütün dünya görüyor." değerlendirmesinde bulundu.



